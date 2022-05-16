Кабмин планирует упростить ввоз в Россию компьютеров и смартфонов

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил, что ввоз в страну электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства, будет упрощён.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Также существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», — сказал Мишустин.

По его словам, это не только обеспечит потребности внутреннего рынка, но и позволит избежать сбоев и остановок производств.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств.