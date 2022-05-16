Кабмин планирует упростить ввоз в Россию компьютеров и смартфонов
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Также существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», — сказал Мишустин.
По его словам, это не только обеспечит потребности внутреннего рынка, но и позволит избежать сбоев и остановок производств.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств.