Кабмин планирует упростить ввоз в Россию компьютеров и смартфонов

Короткая ссылка
Глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил, что ввоз в страну электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства, будет упрощён.
Кабмин планирует упростить ввоз в Россию компьютеров и смартфонов
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

Об этом сообщает РИА Новости.

«Также существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», — сказал Мишустин.

По его словам, это не только обеспечит потребности внутреннего рынка, но и позволит избежать сбоев и остановок производств.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить