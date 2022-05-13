В Госдуме предложили ввести льготу для физлиц на ввоз автомобилей из-за рубежа

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель напомнил, что западные государства применили масштабные санкции в отношении России. Одновременно с этим некоторые крупные западные автопроизводители приостановили поставки новых автомобилей в дилерские центры на территории России, искусственно провоцируя дефицит и рост цен на данную продукцию.

По его словам, альтернативой для граждан в данной ситуации мог бы стать ввоз автомобиля из-за рубежа для личного пользования.

Однако, как добавил Сухарев, в настоящее время ставки пошлин на ввозимые в Россию автомобили, с момента выпуска которых прошло не более трёх лет, составляют от 48 до 54% (в зависимости от стоимости автомобиля). В итоге гражданин обязан уплатить пошлину, составляющую примерно половину стоимости ввозимого автомобиля, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки пошлины в 5%, по которой физическое лицо сможет оформить один автомобиль в течение пяти лет, оставив действующие ставки в 48—54% на уплату пошлины за второй и последующие автомобили, ввозимые на протяжении данного срока, а также рассмотреть вопрос о создании специального перечня транспортных средств, ввоз которых в Россию разрешён по льготной ставке, возложив полномочия по ведению данного перечня на правительство», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что на автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде начнут выпускать электромобили.