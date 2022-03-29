На автомобильном заводе в Калининграде запустят производство электромобилей

На автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде начнут выпускать электромобили.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

«Это совместный проект предприятий «Автотор» (занимается сборкой иномарок) и «Рэнера» («дочка» «Росатома», будет выпускать аккумуляторы)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотную партию планируют выпустить в 2023 году.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию на российском авторынке.