На автомобильном заводе в Калининграде запустят производство электромобилей

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На автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде начнут выпускать электромобили.
На автомобильном заводе в Калининграде запустят производство электромобилей
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

«Это совместный проект предприятий «Автотор» (занимается сборкой иномарок) и «Рэнера» («дочка» «Росатома», будет выпускать аккумуляторы)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотную партию планируют выпустить в 2023 году.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию на российском авторынке.

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