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Боррель заявил, что одна из стран ЕС скептически настроена к антироссийским санкциям

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Не все европейские страны относятся к конфликту на Украине одинаково, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Periodico.
Боррель заявил, что одна из стран ЕС скептически настроена к антироссийским санкциям
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

«Есть страна, которая очень скептически относится к последствиям санкций, которая считает, что они не действуют и что их не нужно было вводить, потому что этим мы выстрелили себе в ногу», — признался Боррель.

Дипломат отметил, что не разделяет такого мнения, но в то же время страна, о которой идёт речь, по его словам, голосовала за все предложения по санкциям.

«Она скептически (настроена. — RT), она в них не верит, но единства не нарушает», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что, чем дольше длится санкционная эпопея, тем труднее она становится для ЕС.

16 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна сделает всё, чтобы в десятом пакете санкций против России не было ограничений поставок нефти по «Дружбе» и сотрудничества с Россией в ядерной сфере.

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