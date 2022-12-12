Сенатор Цеков: чем дольше длится санкционная эпопея, тем труднее она становится для ЕС

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.

Сенатор считает, что в составе Евросоюза есть страны здравомыслящие, которые понимают, что это «ещё больше обострит ситуацию».

«Я считаю, что чем дальше длится эта санкционная эпопея, тем труднее им становится согласовывать санкции, потому что очень много стран ЕС в связи с этим санкционным режимом оказались в очень непростой экономической ситуации», — отмечает Цеков.

По его словам, страны начинают «думать не о том, какой будет нанесён вред России, они начинают понимать, что вред будет нанесён им самим».

«Кроме того, они видят, как развивается ситуация в России. Они понимают, что уход товаров из России замещается российскими товарами, при этом они теряют рынок и сворачивают своё производство. А в России тем временем наблюдается рост промышленного производства», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций.

Верховный представитель по внешней политике ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадёт «много представителей российских СМИ».