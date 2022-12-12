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Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций

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Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.
Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные предстоящего заседания Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»).

Отмечается, что дипломаты соберутся для обсуждения вопроса о новых санкциях против России в 18:00 понедельника, 12 декабря.

Ранее верховный представитель по внешней политике ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадёт «много представителей российских СМИ».

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия будет выстраивать ответные действия на санкции Евросоюза после их анализа.

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