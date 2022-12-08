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Боррель: под очередные санкции ЕС подпадёт «много представителей российских СМИ»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадёт «много представителей российских СМИ».
Боррель: под очередные санкции ЕС подпадёт «много представителей российских СМИ»
  • AP

«Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации», — приводит его слова РИА Новости.

Боррель рассказал, что власти ЕС работают над «горизонтальным режимом санкций за манипулирование гражданским сознанием».

Ранее Financial Times писала, что Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций.

Politico ранее писала, что девятый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение индивидуальных мер против российских «чиновников, пропагандистов и должностных лиц».

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