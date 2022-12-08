Financial Times: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций

Венгрия на встрече постпредов стран Евросоюза 7 декабря выступила против нового пакета антироссийских санкций, сообщил газете Financial Times источник.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — приводит слова собеседника издания ТАСС.

Также Будапешт выступил против предложения увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Киеву, уточняет газета.

Как сообщало агентство Bloomberg, послы стран Евросоюза обсудили 7 декабря девятый пакет санкций против России.

Газета Politico со ссылкой на два источника писала, что девятый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение индивидуальных мер против российских «чиновников, пропагандистов и должностных лиц».