Politico: девятый пакет санкций ЕС может содержать «длинный список» россиян
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Как утверждают собеседники издания, европейские чиновники предложили «длинные списки имён».
Эксперты Еврокомиссии в настоящее время изучают предложенные перечни, чтобы убедиться в причастности этих людей к российской спецоперации на Украине — это необходимо для того, чтобы санкции сохраняли своё действие в случае, если будут оспорены в суде, как это часто бывает.
Ранее газета писала, что Эстония, Латвия, Литва и Польша просят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ввести девятый пакет антироссийских санкций.
Вместе с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что Евросоюзу всё труднее вводить новые санкции против России, это происходит от усталости, которое испытывает сообщество.