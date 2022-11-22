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Politico: девятый пакет санкций ЕС может содержать «длинный список» россиян

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Девятый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение индивидуальных мер против российских «чиновников, пропагандистов и должностных лиц», которые поддерживают российскую власть и президента Владимира Путина в частности, пишет Politico со ссылкой на два источника.
Politico: девятый пакет санкций ЕС может содержать «длинный список» россиян
  • Gettyimages.ru
  • © iantfoto

Как утверждают собеседники издания, европейские чиновники предложили «длинные списки имён».

Эксперты Еврокомиссии в настоящее время изучают предложенные перечни, чтобы убедиться в причастности этих людей к российской спецоперации на Украине — это необходимо для того, чтобы санкции сохраняли своё действие в случае, если будут оспорены в суде, как это часто бывает. 

Ранее газета писала, что Эстония, Латвия, Литва и Польша просят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ввести девятый пакет антироссийских санкций.

Вместе с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что Евросоюзу всё труднее вводить новые санкции против России, это происходит от усталости, которое испытывает сообщество.

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