Премьер Эстонии Каллас: Таллин предложил ЕС ввести новые санкции против России
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«Мы предложили новый пакет, но становится всё сложнее», — цитирует её РИА Новости.
По словам эстонского премьера, у западных стран «остаётся не так много инструментов».
Также она заявила о намерении «сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости».
20 и 21 октября в Брюсселе проходит саммит Евросоюза.
Ранее СМИ сообщали, что некоторые страны Евросоюза настаивают на введении новых антироссийских санкций.
Источник ТАСС в делегации одной из стран сообщества в Совете Евросоюза сообщал об обсуждении в ЕС девятого пакета санкций.