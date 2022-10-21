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Премьер Эстонии Каллас: Таллин предложил ЕС ввести новые санкции против России

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Эстония предложила ввести новый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом заявила глава эстонского правительства Кая Каллас.
Премьер Эстонии Каллас: Таллин предложил ЕС ввести новые санкции против России
  • Gettyimages.ru

«Мы предложили новый пакет, но становится всё сложнее», — цитирует её РИА Новости.

По словам эстонского премьера, у западных стран «остаётся не так много инструментов».

Также она заявила о намерении «сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости».

20 и 21 октября в Брюсселе проходит саммит Евросоюза.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые страны Евросоюза настаивают на введении новых антироссийских санкций.

Источник ТАСС в делегации одной из стран сообщества в Совете Евросоюза сообщал об обсуждении в ЕС девятого пакета санкций.

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