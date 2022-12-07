Bloomberg: представители ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России

Послы стран Евросоюза обсудили в среду, 7 декабря, девятый пакет санкций против России.

«Новые предложения касаются введения ограничений на российский сектор беспилотных летательных аппаратов, а также на другие технологии, используемые Москвой в военных целях», — пишет Bloomberg.

Также сообщается, что меры коснутся сферы услуг, инвестиций, средств массовой информации и финансового сектора России.

В санкционный список ЕС будут добавлены около 180 физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова начать обсуждение со странами ЕС нового пакета санкций в отношении России.