МИД: Россия будет выстраивать ответные действия на санкции ЕС после их анализа 

Замглавы российского МИД Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия будет выстраивать ответные действия на санкции Евросоюза после их анализа.

«Наши действия будем уже выстраивать с учётом, на основе тщательного анализа того, что будет записано в этом очередном пакете», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС планируют утвердить новый пакет санкций против России 12 декабря.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала детали нового санкционного пакета в отношении России, в который могут войти три российских банка и около 200 физлиц и организаций.