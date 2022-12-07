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Глава ЕК анонсировала введение санкций против почти 200 лиц и трёх банков из России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала детали нового санкционного пакета в отношении России, в который могут войти три российских банка и около 200 физлиц и организаций.
Глава ЕК анонсировала введение санкций против почти 200 лиц и трёх банков из России
  • AFP

«Мы предлагаем ввести санкции против трёх новых российских банков, в том числе полный запрет на транзакции в отношении Всероссийского банка развития регионов», — приводит пресс-служба ЕК её слова.

Фон дер Ляйен предложила расширить список персональных санкций и включить в него «около 200 физлиц и организаций». В него могут войти российские военные, члены парламента, министры, главы субъектов и политические партии.

Также глава ЕК предложила ввести санкции в отношении четырёх российских телеканалов.

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