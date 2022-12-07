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Глава ЕК предложила ввести санкции в отношении четырёх российских телеканалов

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила ввести санкции в отношении четырёх российских телеканалов.
Глава ЕК предложила ввести санкции в отношении четырёх российских телеканалов
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«Мы также будем противодействовать пропагандистской машине России, лишив эфира ещё четыре телеканала», — приводит пресс-служба ЕК её слова.

Ранее газета Financial Times сообщала, что проект нового пакета санкций ЕС против России включает запрет вещания четырёх российских телеканалов.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что решение Евросоюза запретить работу телеканала на территории ЕС показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия.

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