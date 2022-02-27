Симоньян: решение ЕС по RT показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что решение Евросоюза запретить работу RT на территории ЕС показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия.
Симоньян: решение ЕС по RT показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия
  • © РИА Новости / RT

По её словам, «сбылась мечта либеральной Европы».

«Долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке», — отметила Симоньян.

По её словам, в Европе всегда пытались придумать повод, чтобы раз и навсегда избавиться от неудобного конкурента с огромной аудиторией и миллионными просмотрами.

«Ведь раньше было бы неудобно — сказали бы критики, что давят свободу слова. А сейчас — прекрасный повод. К заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения. Или они думают, что Путин без эфира RT на английском, французском или испанском передумает спасать русскоязычное население на Украине или предотвращать разрастание НАТО?» — заявила Симоньян.

По её словам, «такое решение ЕС показывает, кто чего стоит, а главное — чего стоит хвалёная европейская демократия».

«Если бы они были против войны, они бы не продолжали накачивать Украину — оружием в первую очередь — и не запрещали бы RT и Sputnik», — отметила Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян в связи с решением Евросоюза запретить вещание RT и Sputnik заявила, что ни в одной стране ни один сотрудник не будет сокращён.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.

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