Симоньян о решении запретить работу RT и Sputnik в ЕС: ни один сотрудник не будет сокращён

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в связи с решением Евросоюза запретить вещание RT и Sputnik заявила, что ни в одной стране ни один сотрудник не будет сокращён.

«В связи с запретом вещания RT и Sputnik в ЕС официально заявляю, что ни в одной стране ни один человек, верой и правдой работавший и продолжающий работать у нас, не будет сокращён. Мы знаем, как делать своё дело в условиях запретов. Нас к этому восемь лет готовили эти вот свободолюбцы», — написала она в Telegram.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.