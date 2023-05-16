Глава ГУР Украины Буданов назвал армию России одной из самых мощных в мире

Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская армия является одной из наиболее мощных в мире.

«Мы находимся в состоянии войны не со второй армией мира, но всё-таки с одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют», — приводит РИА Новости слова Буданова в интервью YouTube-каналу «Разные люди».

По его словам, ВС России точно входят в десятку сильнейших армий мира.

Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, полагая, что украинская армия сможет легко противостоять России.