Украинский генерал Кривонос заявил об ошибке Зеленского при оценке мощи России
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Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в интервью «Фабрике новостей».
Кривонос считает главной ошибкой Зеленского неправильную оценку состояния армии России.
По его мнению, это стало причиной последующих неудач ВСУ в зоне боевых действий.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине.
Также он призвал к нормализации отношений с Россией.