Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, полагая, что украинская армия сможет легко противостоять России.

Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в интервью «Фабрике новостей».

Кривонос считает главной ошибкой Зеленского неправильную оценку состояния армии России.

По его мнению, это стало причиной последующих неудач ВСУ в зоне боевых действий.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине.

Также он призвал к нормализации отношений с Россией.