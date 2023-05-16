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Украинский генерал Кривонос заявил об ошибке Зеленского при оценке мощи России

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Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, полагая, что украинская армия сможет легко противостоять России.
Украинский генерал Кривонос заявил об ошибке Зеленского при оценке мощи России
  • globallookpress.com
  • © Dirk Waem/Keystone Press Agency

Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в интервью «Фабрике новостей».

Кривонос считает главной ошибкой Зеленского неправильную оценку состояния армии России.

По его мнению, это стало причиной последующих неудач ВСУ в зоне боевых действий.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине.

Также он призвал к нормализации отношений с Россией.

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