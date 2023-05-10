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Полковник Макгрегор: Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен втянуть Соединённые Штаты в военный конфликт с Россией на Украине.

Об этом полковник сказал на своём YouTube-канале.

По словам Макгрегора, украинская армия в ходе конфликта потеряла более 300 тыс. военных убитыми.

Он назвал такие потери невосполнимыми.

«Поэтому на данный момент у нас есть отчаявшийся в край режим в Киеве, который будет делать всё что угодно, чтобы вовлечь США в конфликт (с Россией. — RT) на своей стороне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Зеленскому следует подать в отставку, пока в стране не начались массовые протестные акции.

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