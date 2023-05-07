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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому следует уйти в отставку, пока не начались протесты

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует подать в отставку, пока в стране не начались массовые протестные акции.
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому следует уйти в отставку, пока не начались протесты
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

«Видно, что он (Зеленский. — RT) не может выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной», — цитирует Соскина РИА Новости.

По его мнению, в данный момент Украина находится в тяжёлом экономическом положении, поэтому Зеленскому следует оставить свой пост, пока общество не начало протестовать.

«Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен», — заключил Соскин.

Ранее Соскин выразил уверенность, что Зеленский столкнётся с проблемами в случае провала контрнаступления украинской армии.

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