Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с проблемами в случае провала контрнаступления украинской армии.

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

По его словам, последнее, что держит украинское население от внутреннего «взрыва» на фоне политических, социальных и экономических проблем, — это надежда на контрнаступление ВСУ.

По мнению Соскина, в случае провала этого наступления может произойти свержение Зеленского.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина не переживёт конфликт с Россией из-за Зеленского.