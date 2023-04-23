Экс-советник Кучмы Соскин предрёк Зеленскому проблемы после провала наступления ВСУ
Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.
По его словам, последнее, что держит украинское население от внутреннего «взрыва» на фоне политических, социальных и экономических проблем, — это надежда на контрнаступление ВСУ.
По мнению Соскина, в случае провала этого наступления может произойти свержение Зеленского.
Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина не переживёт конфликт с Россией из-за Зеленского.