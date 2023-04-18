Экс-разведчик США Риттер: Украина не переживёт конфликт с Россией из-за Зеленского
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«Украина не переживёт этот конфликт… Это практически судьба Украины», — приводит РИА Новости его слова в интервью каналу U.S. Tour of Duty на YouTube.
Риттер добавил, что Зеленский не готов идти на компромисс ради завершения конфликта, а президент США Джо Байден стремится «одолеть Россию».
«Россия побеждает. Эта война закончена. Бои всё ещё идут, но украинская армия потерпела крах в Артёмовске», — отметил он.
Ранее экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что Соединённые Штаты должны скорректировать поддержку Украины, чтобы побудить Киев сесть за стол переговоров.