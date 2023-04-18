Экс-разведчик США Риттер: Украина не переживёт конфликт с Россией из-за Зеленского

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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина не переживёт конфликт с Россией из-за своего президента Владимира Зеленского.
Экс-разведчик США Риттер: Украина не переживёт конфликт с Россией из-за Зеленского
  • AP
  • © Czarek Sokolowski

«Украина не переживёт этот конфликт… Это практически судьба Украины», — приводит РИА Новости его слова в интервью каналу U.S. Tour of Duty на YouTube.

Риттер добавил, что Зеленский не готов идти на компромисс ради завершения конфликта, а президент США Джо Байден стремится «одолеть Россию».

«Россия побеждает. Эта война закончена. Бои всё ещё идут, но украинская армия потерпела крах в Артёмовске», — отметил он.

Ранее экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что Соединённые Штаты должны скорректировать поддержку Украины, чтобы побудить Киев сесть за стол переговоров.

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