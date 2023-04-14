Бывший помощник Рейгана Бэндоу призвал Вашингтон усмирить Киев
- AP
Об этом заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
По его словам, США должны скорректировать финансовые и материальные обязательства перед Украиной.
«Вашингтону следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам», — написал он в статье для журнала The American Conservative.
Ранее сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан заявили, что уставшие от украинского конфликта США и страны Европы к концу года вынудят президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров.