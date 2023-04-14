Foreign Affairs: США навяжут Зеленскому мирные переговоры с Россией

Уставшие от украинского конфликта США и страны Европы к концу года вынудят президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией, заявили сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан.

«Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену родине», — пишут Хаасс и Купчан в статье для Foreign Affairs.

Отмечается, что Зеленскому придётся пойти на уменьшение амбиций.

Согласно мнению авторов материала, украинская армия не сможет одолеть ВС России даже при увеличении западной помощи.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров.