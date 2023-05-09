Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал к нормализации отношений с Россией

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди — младшим заявил, что нынешней американской администрации необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира.

«Я думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков призвал Соединённые Штаты образумиться по отношению к России.

По его словам, необъяснимо, с какой злостью и ненавистью к Москве действует Вашингтон в ситуации, когда «настал момент подумать о собственной безопасности, а не только о том, что происходит на полях боестолкновений на Украине и на территории новых субъектов России».