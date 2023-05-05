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Замглавы МИД Рябков призвал США образумиться по отношению к России

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире Первого канала призвал Соединённые Штаты образумиться по отношению к России.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, необъяснимо, с какой злостью и ненавистью к Москве действует Вашингтон в ситуации, когда «настал момент подумать о собственной безопасности, а не только о том, что происходит на полях боестолкновений на Украине и на территории новых субъектов России».

«Мы призываем их образумиться», — подчеркнул Рябков.

Он также отметил, что именно от США зависит прекращение попыток украинской армии добиться своих целей на поле боя.

По его словам, отношения России и США находятся на грани открытого вооружённого конфликта и Москва работает над тем, чтобы он не случился.

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