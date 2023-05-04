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Замглавы МИД Рябков: именно от США зависит, когда ВСУ прекратят боевые действия

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Именно от США зависит прекращение попыток украинской армии добиться своих целей на поле боя, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Именно от Вашингтона зависит, когда Киев прекратит попытки добиться своих целей на поле боя», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил газете Le Parisien, что намерен сделать всё, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине и «не дать России победить» нынешний киевский режим.

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