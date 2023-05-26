Согласованная позиция: канцлер ФРГ выступил против возможной заморозки конфликта на Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может быть и речи о заключении холодного мира на Украине, и подчеркнул, что условия урегулирования должен определять Киев. Ранее в немецком Минобороны сообщили, что правительство страны готовит очередной пакет военной помощи Украине на сумму €2,7 млрд. С точки зрения политологов, высказывания канцлера ФРГ свидетельствуют о том, что Берлин полностью принял позицию США, которая заключается в необходимости нанести России военное поражение. Кроме того, как считают аналитики, подобная резкая риторика показывает, что Запад исчерпал свои ресурсы влияния на Москву.

Берлин выступает против возможной заморозки конфликта на Украине, а условия для достижения мира должен определять Киев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

«Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой границей между Россией и Украиной», — приводит его слова ТАСС.

Такой сценарий якобы узаконит территориальные приобретения РФ, считает глава немецкого правительства. «Напротив, речь должна идти о справедливом мире, а условием для этого является вывод российских войск», — подчеркнул Шольц.

При этом он ушёл от ответа на вопрос, касается ли это полуострова Крым. «Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», — повторил канцлер.

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Ранее в Минобороны Германии сообщили, что Берлин выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму €2,7 млрд. В него в том числе войдут 30 танков Leopard 1A5, 20 дополнительных БМП Marder, 200 разведывательных беспилотников, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, 18 гаубиц и 100 бронеавтомобилей.

Урегулирование без России

Политологи напоминают, что Шольц не первый европейский лидер, который открыто выступил против урегулирования ситуации на Украине, если в нём будут учтены интересы России.

Так, на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила о необходимости отвергнуть все мирные инициативы, которые предусматривают равноправный диалог между Москвой и Киевом.

«Все мы хотим окончания этой войны. Украинцы больше всех хотят мира, но, конечно, мира справедливого. Мирные переговоры, уравнивающие агрессора и жертву, неприемлемы. Мы должны содействовать усилиям президента Зеленского, чтобы укрепить поддержку его «формулы мира», — сказала фон дер Ляйен.

Бундестаг

AP

© Michael Sohn

Так называемая формула мира, представленная Владимиром Зеленским в двух разных версиях осенью 2022 года, на самом деле не является планом мирного урегулирования ситуации, так как не предусматривает введения режима прекращения огня или проведения переговоров, указывают аналитики.

В российском МИД инициативу главы киевского режима ранее и вовсе назвали «набором оторванных от реалий ультимативных требований» к Москве.

«В их числе вывод войск из российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской «формулы» — добиться при помощи Запада капитуляции России», — отметила 18 марта официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В самом Киеве также подчёркивали, что украинская сторона не будет участвовать в урегулировании кризиса на условиях России. В первой половине мая такую позицию обозначил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Сейчас просто идёт... такое нагнетание ситуации, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Запущена очень большая кампания, очень много предложений из разных стран по этому поводу», — сказал чиновник.

При этом Данилов подчеркнул, что Зеленский будет участвовать в переговорах только на условиях Киева.

«Имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чём-то разговаривать и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны. Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого ни хотели некоторые представители некоторых стран, которые на сегодняшний день активно включились в эту ситуацию», — заявил секретарь СНБО.

В Москве же неоднократно напоминали, что от переговорного процесса ещё весной 2022 года отказался Киев, а любые новые предложения по завершению конфликта должны учитывать реалии, сложившиеся в ходе спецоперации. С таким утверждением ранее выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не может существовать никакой «мирный план» Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, вхождением в состав России четырёх новых регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — констатировал Песков.

«Исчерпал ресурсы влияния»

Что касается последних заявлений канцлера ФРГ, как полагают эксперты, его тезисы демонстрируют: немецкие власти полностью приняли евро-атлантическую позицию относительно сценария по дальнейшему развитию ситуации на Украине.

«Своим высказыванием он показал, кто на самом деле руководит Германией. Её граждане рано или поздно должны понять, что такие лидеры способны втянуть страну в вооружённый конфликт», — отметил в беседе с RT генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Российские военные в зоне СВО

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Кроме того, по его словам, та же Германия не имеет права выступать актором в процессе урегулирования.

«Они поставляют вооружения украинской армии, поэтому для России ФРГ является стороной конфликта. Немецкие власти сделали свой выбор, причём невзирая на резкую критику своего населения. При этом принципиальный вопрос заключается действительно не в заморозке, а в окончании конфликта, но это должно произойти на условиях РФ», — рассказал Михайлов.

С его точки зрения, Запад перешёл к угрозам и резким высказываниям, так как арсенал других методов воздействия истощился.

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«Запад исчерпал все свои ресурсы влияния на Россию. Теперь пытается угрожать. Однако Москву уже давно не заботит мнение западных элит: у РФ есть свои задачи, национальные интересы, и она их будет отстаивать», — подчеркнул Михайлов.

Он также отметил, что существующая линия соприкосновения, которая, как опасается Шольц, может стать новой российско-украинской границей, временная.

«У России есть свои территории, которые она должна защитить. Очевидно, что линия соприкосновения будет сдвигаться на запад, что пугает и Шольца, и всех остальных. Немецкий канцлер и другие западные политики думали, что с Россией можно говорить с позиции силы. По всей видимости, они забыли множество исторических примеров, когда РФ боролась за своё место в мире», — пояснил эксперт.

В свою очередь, военный политолог Иван Коновалов в разговоре с RT предположил, что Европа не отказалась от идеи нанести России военное поражение, о чём и свидетельствуют высказывания Шольца.

«Он представляет основную политическую страту Европы, которая выступает за войну до последнего украинца. Это заявление не стало сюрпризом, так как кабинет Шольца, как и многие другие европейские правительства, являются сателлитами США. Прежде всего это ретрансляция желаний Вашингтона и Лондона», — рассуждает Коновалов.

При этом изменить или скорректировать свою риторику европейские политики уже не могут, так как в продвижение курса на конфронтацию с Россией вложено слишком много средств, полагает аналитик.