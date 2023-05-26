Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против заморозки украинского конфликта — по мнению политика, в Киеве должны самостоятельно определить условия достижения мира.

«Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной», — цитирует выдержку из его интервью Kölner Stadt-Anzeiger ТАСС.

По словам Шольца, такой вариант развития событий якобы «узаконит приобретения России» — речь идёт о новых территориях. При этом немецкий политик не стал отвечать на уточняющий вопрос, касается ли это и Крыма.

Ранее Шольц заявил, что заморозка конфликта не должна быть целью переговоров по кризису вокруг Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта.

Шольц сообщил, что в будущем планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.