Шольц заявил, что переговоры по Украине не должны ставить целью заморозку конфликта

Заморозка конфликта не должна быть целью переговоров по кризису вокруг Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В ходе общения с журналистами в Хиросиме он заявил, что многие пытаются выдвинуть свои предложения по урегулированию ситуации на Украине.

«При этом важно также понимать, что это не должно быть связано с замораживанием конфликта», — приводит РИА Новости слова Шольца.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что украинский кризис не является единственным конфликтом, который требует внимания мирового сообщества.