Шольц заявил, что переговоры по Украине не должны ставить целью заморозку конфликта
- AP
В ходе общения с журналистами в Хиросиме он заявил, что многие пытаются выдвинуть свои предложения по урегулированию ситуации на Украине.
«При этом важно также понимать, что это не должно быть связано с замораживанием конфликта», — приводит РИА Новости слова Шольца.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что украинский кризис не является единственным конфликтом, который требует внимания мирового сообщества.