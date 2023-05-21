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Президент Бразилии призвал G7 обратить внимание не только на украинский конфликт

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Украинский конфликт не является единственным конфликтом, который требует внимания мирового сообщества, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Президент Бразилии призвал G7 обратить внимание не только на украинский конфликт
  • Gettyimages.ru

«Нельзя упускать из виду, что угрозы миру и безопасности, которые затрагивают сегодняшний мир, выходят далеко за пределы Европы», — приводит ТАСС слова да Силвы на саммите G7.

Он привёл в пример ряд конфликтов, в том числе израильско-палестинский и армяно-азербайджанский, которые требуют аналогичного внимания международного сообщества.

Ранее сообщалось, что Лула да Силва хочет найти «третью альтернативу» для прекращения конфликта на Украине.

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