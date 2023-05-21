Президент Бразилии призвал G7 обратить внимание не только на украинский конфликт

Украинский конфликт не является единственным конфликтом, который требует внимания мирового сообщества, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Нельзя упускать из виду, что угрозы миру и безопасности, которые затрагивают сегодняшний мир, выходят далеко за пределы Европы», — приводит ТАСС слова да Силвы на саммите G7.

Он привёл в пример ряд конфликтов, в том числе израильско-палестинский и армяно-азербайджанский, которые требуют аналогичного внимания международного сообщества.

Ранее сообщалось, что Лула да Силва хочет найти «третью альтернативу» для прекращения конфликта на Украине.