«Откровенно говоря, может пойти по-разному»: Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению

Украина готова начать контрнаступление, заявил президент страны Владимир Зеленский. Однако, по его словам, оно может пойти по разным сценариям и дорого обойтись Киеву. Тема возможного наступления украинских войск несколько месяцев обсуждается западными политиками и в СМИ. Ранее представители США утверждали, что для начала активных действий у киевского режима уже есть всё необходимое. По мнению военных экспертов и политологов, Зеленский вынужден заявлять о готовности к контрнаступлению из-за давления со стороны вашингтонских кураторов.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что вооружённые силы киевского режима готовы к контрнаступлению.

«Я не знаю, сколько времени это займёт. Откровенно говоря, это (контрнаступление. — RT) может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы намерены это сделать, и мы готовы», — сказал он журналистам.

В то же время Зеленский признал превосходство российской авиации на передовой, добавив, что недостаточная защита от неё означает, что в ходе контрнаступления «погибнет большое количество военных».

«Нам хотелось бы иметь определённые вещи, но мы не можем ждать месяцами», — приводит его слова WSJ.

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Как сказал Зеленский, Киев пока получил две батареи Patriot вместо обещанных пяти. Всего же, по его словам, Украине необходимо 50 батарей этих американских ЗРК.

В свою очередь, замглавы офиса президента Игорь Жовква в опубликованном 3 июня интервью газете The Times отметил, что ВСУ испытывают нехватку не только комплексов ПВО/ПРО, но и ракет к ним, в том числе для американских систем Patriot. Однако на ракетах замглавы офиса не остановился, заявив, что для успешного контрнаступления Украине не хватает и других видов оружия.

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно всё, что есть в вашем распоряжении, включая артиллерию, бронетехнику и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — сказал Жовква.

Упущенные сроки

Тема планируемого наступления ВСУ в зоне спецоперации обсуждается украинскими и западными политиками и СМИ на протяжении нескольких месяцев. Ранее газеты и телеканалы утверждали, что оно начнётся весной. При этом официальные лица администрации Джо Байдена публично заявляли, что у Украины есть всё необходимое, чтобы начать обещанное контрнаступление.

Так, в начале мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США «сделали всё возможное», чтобы обеспечить готовность ВСУ к наступательным действиям.

«Они располагают львиной долей (и под львиной я имею в виду около 98%) того, что они просили в материальном плане для проведения наступательных операций весной. Они получили это: бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, боеприпасы — и это включая только последнюю поставку. И я не говорю о подготовке, которую мы обеспечили множеству бригад украинских вооружённых сил за пределами страны», — заявил чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский и подбитая техника ВСУ

© РИА Новости / Gettyimages.ru

С утверждением того, что у сил киевского режима есть всё необходимое, чтобы начать контрнаступление, позднее выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Они располагают... тем, что им необходимо, чтобы дальше успешно возвращать территорию, которую Россия захватила силой за последние 14 месяцев», — сказал глава Госдепа на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

При этом именно Блинкен ещё в начале апреля анонсировал скорое наступление ВСУ на позиции российских войск в зоне спецоперации. Тогда он сообщил журналистам, что оно может начаться в ближайшие недели.

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Однако заявления высокопоставленных представителей администрации Байдена о готовности сил киевского режима к активным наступательным действиям постоянно фактически опровергал сам Владимир Зеленский.

В интервью европейским СМИ, опубликованном 11 мая, он сказал, что сформированные бригады полностью готовы к участию в боевых действиях, но надо ещё подождать, поскольку ВСУ по-прежнему испытывают нехватку в том числе западной бронетехники, которая, по его словам, «прибывает партиями».

«С тем (что у нас уже есть. — RT) мы можем идти вперёд и, думаю, добиться успеха. Но мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно ещё немного времени», — заявил он.

Одновременно власти Украины активно пытаются восполнить потери в живой силе, прибегая к агрессивным методам мобилизации. К примеру, 27 мая в британской газете The Daily Telegraph вышел материал о том, что после возвращения из плена украинских военных повторно призывают на службу. Издание отмечает, что наряду с раздачей повесток на улице таким образом украинское военное командование пытается увеличить численность личного состава ВСУ в преддверии ожидаемого контрнаступления.

Кроме того, 30 мая Верховная рада приняла законопроект о снижении предельного возраста призывников с 27 до 25 лет. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что во время военного положения в стране нет призыва на срочную службу, а длительное пребывание призывников на учёте приводит к тому, что значительное количество годных к службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не могут быть привлечены к службе по призыву во время мобилизации.

Принятие нового законопроекта означает, что теперь всеобщей мобилизации будут подлежать военнообязанные мужчины, годные и ограниченно годные по состоянию здоровья, в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

«Выполнить указания Байдена»

Опрошенные RT эксперты уверены, что киевский режим находится под давлением Вашингтона, который требует от украинских властей более активных действий на поле боя, а заявление Зеленского призвано снизить напряжённость в отношениях с американскими кураторами и, таким образом, «купить» для Киева ещё немного времени.

«Представители Белого дома своими публичными заявлениями дали понять Зеленскому, что он должен выполнить те указания, которые дал президент США Джо Байден. Весной надо было наступать, но он не наступал — ссылался на нехватку чего-то. Но сейчас его прижали и сказали: ты на эти деньги должен выполнить то, что обещал. Теперь Зеленский меняет свою позицию и посылает те сигналы, которые от него хотят услышать», — пояснил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Белый дом в Вашингтоне

AFP

© SAMUEL CORUM

По его словам, администрации Байдена нужно показать, что её политика вложения огромных средств в киевский режим даёт результаты.

«Демократам необходим военный успех подопечного им киевского режима, чтобы сделать из него своеобразный «трамплин успеха». На фоне критики республиканцев за политику помощи Киеву администрация Байдена и вся верхушка Демпартии США должна показать, что всё идёт по плану, дескать, будет контрнаступление, как объявил наш президент. А Зеленский, в свою очередь, после того как ему дали чёткие инструкции, вынужден был отчитаться: «Да-да, всё нормально, мы наступаем», — пояснил Кошкин.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко в разговоре с RT отметил, что заявления о наступлении Зеленский делает, исходя из политических, а не военных реалий.

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«Он пытается подменить военную реальность какими-то надуманными психологическими манипуляциями. Это всё демагогия. Простора для действий у Киева немного: к примеру, глава МО Великобритании Бен Уоллес ранее признался, что у Запада действительно кончаются оружие и припасы, и не только для Украины, а вообще. За год с лишним боевых действий украинская армия израсходовала западного оружия столько, что на его восполнение потребуются многие годы. Заявления Зеленского, что украинская армия готова к контрнаступлению, — это самоубийство», — считает Хроленко.

По мнению собеседника RT, силы киевского режима на различных участках линии соприкосновения будут проявлять активность, которую Зеленский представит своим кураторам как то самое контрнаступление.

«Изобразить некую активность на некоторых участках можно. Мы видели, что происходит на Белгородском направлении: бросаются на убой штурмовые отряды в составе роты, поддержанные двумя танками или около того. Если это делается для отвлечения внимания с целью нанести где-то более мощный удар, так ВСУ нечем его наносить. Ставку верховного главнокомандования, которую организовал Зеленский, кидает из стороны в сторону. Сейчас они говорят о необходимости затяжной окопной войны, чтобы дождаться поставок всего объёма танков и самолётов, которые им обещают, но Запад толкает их на активные действия», — сказал Хроленко.

Однако рано или поздно киевскому режиму придётся выполнять указания своих кураторов из Вашингтона, считает военный обозреватель.

«Выбора у Киева нет. Зеленский совершенно не ориентируется в военных вопросах, он ориентируется на подсказки своих посредников из США, Пентагона и НАТО, поэтому просто играет роль марионетки, которую дёргают за верёвочки. Сегодня дёрнули с одной стороны — он сказал одно, завтра дёрнут с другой стороны — он скажет другое. Объективно ВСУ не готовы к контрнаступлению. Для активных военных действий у украинской армии нет прикрытия с воздуха и необходимого для наступления трёхкратного как минимум превосходства в силах и средствах», — заключил собеседник RT.