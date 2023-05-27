«Освоение Украины»: НАТО запустило диалог по инновациям с Киевом

НАТО и Киев запустили диалог по инновациям высокого уровня, говорится в распространённом альянсом заявлении. Чиновники и эксперты НАТО и Украины провели 25—26 мая в Брюсселе очередное заседание рабочей группы по научному и экологическому сотрудничеству, в рамках которого был запущен новый раунд взаимодействия. Отмечается, что эта инициатива направлена на расширение существующего партнёрства между НАТО и Украиной через обмен мнениями о развитии инноваций как для коммерческих, так и для оборонных целей. Эксперты и политологи полагают, что таким образом НАТО создаёт видимость сотрудничества с Украиной, при этом избегая того, чтобы предоставить Киеву полноценное членство в блоке.

НАТО и Украина начали взаимодействие по инновациям высокого уровня, проведя в Брюсселе очередное заседание рабочей группы по научному и экологическому сотрудничеству, заявили в альянсе.

«В рамках совместной рабочей группы НАТО — Украина по научному и экологическому сотрудничеству вице-премьер-министр Украины Михаил Фёдоров и помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Дэвид ван Вил начали диалог по инновациям высокого уровня между НАТО и Украиной», — говорится в сообщении блока.

В НАТО также отметили, что запуск диалога направлен на расширение существующего партнёрства между альянсом и Украиной через обмен мнениями о развитии инноваций как для коммерческих, так и для оборонных целей.

«Инновации играют особую роль в противостоянии врагу, многократно превосходящему с точки зрения вооружений и живой силы... Мы также готовы делиться нашим опытом с нашими союзниками», — приводит пресс-служба НАТО слова Фёдорова.

В свою очередь, Дэвид ван Вил заявил, что «НАТО поддерживает Украину, в том числе её усилия в сфере инноваций».

«Они (участники встречи. — RT) определили передовые технологии, энергетическую безопасность и цифровую устойчивость как новые приоритетные области научного сотрудничества на основании текущих и будущих потребностей Украины, а также обсудили конкретные исследовательские предложения, в том числе в таких областях, как обнаружение беспилотных авиационных систем, использование искусственного интеллекта для прогнозирования угроз энергетическим сетям, мониторинг спектра, а также цифровые двойники для мониторинга энергоснабжения и динамической адаптации», — говорится в коммюнике альянса.

На сайте правительства Украины указывается, что рабочая группа функционирует с 2000 года, однако какие-либо конкретные результаты её деятельности не приводятся.

Опосредованное членство

НАТО заявило о запуске диалога по инновациям высокого уровня на фоне появления в европейских СМИ сообщений о планах альянса предложить Украине повысить её статус как партнёра блока, при этом не предлагая полноправного членства.

Так, портал Euroactiv со ссылкой на источники в Брюсселе пишет, что этих целей блок хочет достичь за счёт создания Совета Украина — НАТО (СУН), который в первую очередь укрепил бы политическое партнёрство с Киевом.

Legion-Media

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Портал утверждает, что инструмент СУН позволит Киеву быть в таком качестве полноценным участником, а не приглашённой страной на встречах НАТО. Кроме того, подобный формат открывает новые возможности для сотрудничества, в том числе в области разведдеятельности, военной промышленности, совместных учений и большего взаимодействия ВСУ с вооружёнными силами стран-членов.

Как напоминает Euroactiv, различные официальные лица признавали, что вхождение Украины в НАТО на нынешнем этапе невозможно. По данным ресурса, признают это и в Киеве, однако ждут убедительного сигнала со стороны альянса.

При этом ранее замгенсека альянса Мирча Джоанэ на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге заявил, что в НАТО отсутствует консенсус относительно продвижения идеи о членстве Украины в блоке.

«Лидеры наших стран определят один из дальнейших шагов на пути всё большего сближения с Украиной. Я политический деятель, и я вижу реальность: в данный момент консенсуса, позволяющего продвигаться в этом направлении прямо сейчас, в альянсе нет», — считает Джоанэ.

На полях недавнего саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц также выступил с утверждением, что Украина на данный момент не соответствует многим критериям для вступления в НАТО.

«Этого не произойдёт в обозримом будущем. Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — заявил Шольц в беседе с Die Welt.

В свою очередь, президент Чехии Пётр Павел ранее также отмечал, что альянс получит возможность рассмотреть вопрос о присоединении Украины к НАТО лишь после завершения боевых действий.

Без практики

Опрошенные RT эксперты считают, что диалог по инновациям является инструментом НАТО, с помощью которого альянс пытается ещё сильнее привязать к себе Украину, однако он вряд ли будет иметь практическое измерение.

«Я думаю, что такой диалог означает лишь взаимные поездки друг к другу в гости и ничего более. Реальных исследований никто не собирается делать. НАТО обозначает формальное желание завлечь Украину в свои ряды. Однако делать этого не собирается, пока Киев находится в состоянии вооружённого конфликта и пока Украина не признает присоединённые Россией территории», — предположил в разговоре с RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

НАТО выстраивает множество каналов управления Украиной, считает эксперт, но хочет использовать опосредованно — как инструмент сдерживания России.

«Блок не собирается втягиваться в вооружённый конфликт, но готов поставлять оружие и делать такие красивые шаги, как подписание ничего не значащих договоров. Все разговоры о более глубоком диалоге — это попытка замылить киевскому режиму глаза и не принимать страну в блок», — пояснил Литовкин.

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Такое сотрудничество ведёт только к растрате натовских средств, добавил он.

«Блок пытается таким образом улучшить свой имидж. НАТО, безусловно, ведёт освоение Украины. В том числе и такими методами», — отметил военный аналитик.

«Такого рода диалоги сейчас если и запускаются, то только для картинки, потому что Украина не в состоянии инициировать никакую деятельность, направленную на перспективу. Когда Запад объявляет, что он что-то обсуждает с Киевом, это исключительно вброс для массового потребителя. В действительности они мало что обсуждают. НАТО и Украина по большей части говорят о том, сколько денег необходимо выделить Киеву. При этом украинская сторона просит всё больше», — считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он также указал на то, что с учётом почти 20-летней работы данных групп результат их деятельности нельзя назвать впечатляющим, так как украинский ВПК не мог похвастаться прорывными разработками, а всё оружие для Киева в готовом виде поставляется с Запада. Однако создание подобных структур на деле направлено на подчинение украинской государственности западным кураторам киевского режима, уверен Брутер.

«Достаточно вспомнить первое правительство при Порошенко. Там ряд функционеров и вовсе не были гражданами Украины. Нужно было подчинить или настроить на западный лад большую часть процесса управления страной. Таким образом альянс и наладил процесс «завоевания» Украины», — пояснил политолог.

Однако, по его словам, в настоящее время такой подход устарел.

«НАТО рассматривает украинскую территорию как поле боя. Когда будет ясно, чем именно закончится СВО, — вот тогда они будут думать о следующих шагах. Западные аналитики всегда очень точно определяют, что можно делать сейчас, а что стоит отложить. На данный момент они акцентируют своё внимание на передаче оружия, финансировании СВУ, вооружении украинской армии», — заключил Брутер.