«Нет никакого резона»: в НАТО констатировали отсутствие консенсуса об идее членства Украины в блоке

В Североатлантическом альянсе нет консенсуса относительно продвижения идеи о присоединении Украины к блоку, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. По его словам, лидеры стран альянса рассчитывают принять решение по этому вопросу. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что сейчас Украина не соответствует многим критериям для вступления в НАТО. Он также заявил, что страны — участницы альянса не примут украинскую сторону в блок «в обозримом будущем». По мнению экспертов, страны НАТО не рассматривают Украину в качестве равного партнёра, а потому на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе и на переговорах в Осло не смогут договориться о предоставлении ей гарантий безопасности и членства в организации.

В НАТО отсутствует консенсус относительно продвижения идеи о членстве Украины в блоке, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ во время своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.

«Лидеры наших стран определят один из дальнейших шагов на пути всё большего сближения с Украиной. Я политический деятель, и я вижу реальность: в данный момент консенсуса, позволяющего продвигаться в этом направлении прямо сейчас, в альянсе нет», — считает Джоанэ.

По его словам, в Осло на следующей неделе пройдут «очень важные переговоры» по вопросу членства Украины в НАТО, на которых главы внешнеполитических ведомств и лидеры стран блока «будут принимать решение».

«Вам известно, какие усилия мы с Йенсом Столтенбергом прилагаем для того, чтобы Украина стала к нам ближе», — сказал Джоанэ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас Украина не соответствует многим критериям для вступления в НАТО.

Также по теме «Шаг по дестабилизации»: почему Брюссель воздерживается от конкретизации сроков возможного вступления Украины в ЕС Владимиру Зеленскому вновь не удалось форсировать принятие Украины в Евросоюз. В ходе визита в Брюссель глава киевского режима...

«В обозримом будущем этого (вступления Украины в Североатлантический альянс. — RT) не произойдёт. В том числе и потому, что критерии НАТО подразумевают целый ряд условий, которые Украина на данный момент выполнить не способна», — заявил Шольц в интервью немецкой газете Die Welt.

При этом канцлер ФРГ добавил, что «в будущем нужно будет обсудить» гарантии безопасности, касающиеся киевского режима.

«К этим гарантиям безопасности относится вопрос, как активно мы будем в будущем вооружать Украину. После войны Украина будет снабжаться оружием западного производства», — заявил он.

О том, что Украина пока не сможет вступить в НАТО, помимо Германии, говорили и другие страны блока. В частности, в апреле президент Чехии Петр Павел заявил, что альянс получит возможность рассмотреть вопрос о присоединении Украины к НАТО лишь после «завершения боевых действий». Об этом чешский лидер заявил по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Позднее в том же месяце президент Литвы Гитанас Науседа также отверг возможность членства Украины в НАТО во время боевых действий на её территории. По его словам, «это было бы слишком сложно». Такое мнение он выразил в интервью изданию la Repubblica. При этом Науседа рассказал и о том, что даже просто обсуждение членства Украины в блоке на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдёт 11—12 июля, станет сложнейшей темой.

Штаб-квартира НАТО

AP

© Olivier Matthys

В свою очередь, в мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире Sky News также назвал пока невозможным вступление Украины в Североатлантический альянс. Он считает необходимым создать дорожную карту по приближению Украины к стандартам НАТО.

Стремление Киева в альянс

Напомним, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном режиме.

После этого Киев ещё не раз призывал союзников из Североатлантического альянса принять страну в блок. Так, в начале апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед началом заседания комиссии Украина — НАТО в Брюсселе заявил, что Киев и альянс «нуждаются друг в друге».

«Нет лучшего решения для обеспечения евро-атлантической безопасности в целом, чем членство Украины в альянсе», — приводит слова Кулебы пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

При этом Россия чётко обозначила свою позицию по этому вопросу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля, принятие Украины в НАТО создало бы новую значительную опасность для России.

«Это будет представлять собой серьёзную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, является ли недопущение участия украинской стороны в НАТО по-прежнему одной из целей спецоперации.

Впрочем, несмотря на опасения Москвы, Киев продолжил настаивать на своём. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его страна якобы «всё сделала» для того, чтобы её заявка на вступление в НАТО «была удовлетворена».

На следующий день генсек блока Йенс Столтенберг после своего визита в Киев заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать частью НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление генсека блока.

«Что?!» — написал он, комментируя высказывание Столтенберга.

В мае Зеленский попросил НАТО дать «очень чёткий сигнал» касательно будущего вступления Украины в альянс.

Однако вместо этого прозвучало лишь заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который в интервью телеканалу laSexta заявил, что вопрос присоединения украинской стороны к альянсу в настоящее время не рассматривается странами блока.

Впрочем, в конце прошлой недели на полях саммита G7 Зеленский попросил президента США о предоставлении гарантий безопасности для Украины до её вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

Как сообщила газета The Wall Street Journal 22 мая, сторонами такого соглашения, помимо Соединённых Штатов как главного гаранта договорённостей, могут быть также Великобритания, Германия и Франция. Детали возможного договора не приводятся.

Без конкретики

Впрочем, как заявил в разговоре с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков, страны НАТО не рассматривают Украину в качестве равного партнёра, а потому на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе не смогут договориться о предоставлении ей гарантий безопасности и членства в организации, как и во время переговоров в Осло.

«Они (страны — члены НАТО. — RT) используют Киев как инструмент противодействия России. На Украину смотрят как на полигон для ведения прокси-войны. Предоставлять ей гарантии безопасности в ближайшей перспективе никто не собирается. Члены альянса просто не смогут договориться по этому вопросу. За предоставление Киеву гарантий безопасности могут высказаться Польша и Великобритания, однако ни одна страна блока не проголосует за членство Украины в НАТО в обозримой перспективе», — отметил Ермаков.

По его мнению, вместо этого на саммите участники будут «придумывать различные программы помощи Украине».

«Кроме того, продолжится и дискуссия вокруг того, как было бы хорошо, чтобы Украина стала членом НАТО. Но эти разговоры будут вестись без конкретики по срокам и механизмам приёма. В блоке не хотят брать на себя ответственность за присоединение украинской стороны к альянсу, поскольку осознают, что это проблемная страна в первую очередь с точки зрения безопасности, на территории которой идёт вооружённый конфликт. К тому же много вопросов возникает к экономике Украины и её социальным проблемам. Естественно, такой балласт брать на себя сейчас в НАТО не хотят», — подчеркнул Ермаков.

Эксперт считает, что замгенсека альянса Мирча Джоанэ неслучайно говорит об отсутствии консенсуса в блоке по вопросу приёма украинской стороны в НАТО.

«Есть отдельные государства, имеющие политические причины, по которым они педалируют идею вступления Украины в НАТО. Но таких стран не большинство, а тут необходимо консенсусное решение», — пояснил Ермаков.

Он также отметил, что заявление канцлера ФРГ о несоответствии Украины критериям для вступления в НАТО отражает действительность.

«Не то что Украина, но и некоторые страны блока должны наращивать процесс стандартизации с НАТО. В альянсе всё время идёт борьба за то, чтобы внедрить эти самые стандарты и соблюдать их во всех государствах — членах блока. Тот же самый конфликт на Украине выявил для натовцев неприятные реалии, связанные с тем, что, например, французские 155-мм снаряды не вполне подходят для использования на гаубицах немецкого или американского производства. Эти проблемы до сих пор есть», — подчеркнул Ермаков.

Однако самый важный критерий, которому не соответствует Украина, заключается даже не в стандартизации, считает Ермаков.

«Речь идёт о таком провозглашённом НАТО принципе, что блоку нужны не потребители безопасности, а её поставщики. Украина же будет для альянса бременем и страной, которая принесёт больше проблем в организацию, связанных с безопасностью, чем укрепит её», — уверен аналитик.

Ермаков считает, что Украина так и не сможет прийти к «финишной прямой в виде вступления в НАТО».

«Блок может поступить с этой страной так же, как поступил в своё время с Афганистаном, осуществив из него позорное бегство. Сейчас США делают вид, что их действия никак не связаны с судьбой этой страны, её просто бросили — и всё, и сейчас в Вашингтоне ведутся разговоры о том, как плохо развивается там ситуация. Но никакой особой помощи НАТО Афганистану сейчас не оказывает, эта тема вообще уходит из повестки альянса. Примерно такой же сценарий может ждать и Украину», — сказал эксперт.

Саммит НАТО

© AP Photo / Bernat Armangue

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что для НАТО нет абсолютно никаких причин, чтобы принимать Украину в блок.

«Украинская сторона уже максимально выполняет свою функцию тарана против России. При этом Украина истощает этот свой ресурс, и достаточно циничные и расчётливые политики в НАТО это прекрасно понимают. Им нет никакого резона брать Украину в свои ряды», — отметил аналитик в комментарии RT.

А заявления стран блока о том, что любые переговоры о присоединении Украины к альянсу могут начаться лишь после конфликта, следует расценивать как политическую риторику, полагает Данюк.