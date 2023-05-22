WSJ: США, Британия, ФРГ и Франция могут вступить в соглашение по безопасности для Украины

США, Великобритания, Германия и Франция могут вступить в соглашение по безопасности для Украины, пишет газета The Wall Street Journal.

«НАТО, Украина и другие официальные лица заявили, что ожидают, что сторонами договора о гарантиях безопасности будут США, Великобритания, Германия и Франция», — цитирует РИА Новости сообщение газеты.

В материале говорится, что чиновники в ряде европейских стран, в том числе в Германии и во Франции, согласны с планом по безопасности для Киева, который будет основан на ряде двусторонних заверений.

Как пишет WSJ со ссылкой на Фабриса Потье, помощника экс-генсека альянса Андерса Фога Расмуссена, США могут выступить в качестве главного гаранта договорённостей.

В конце апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил уверенность, что достижению мира на Украине будет способствовать только заключение нового масштабного соглашения между Россией и странами Запада.

По мнению политика, в данный момент Россия и Запад ищут новый баланс сил.