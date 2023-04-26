Власти Турции: мир на Украине возможен только при новом соглашении между Россией и Западом
- РИА Новости
Его слова приводит агентство Anadolu.
«Долгосрочный мир в конфликте России и Украины возможен только при условии достижения нового масштабного соглашения между Москвой и Западом», — подчеркнул Калын.
По мнению политика, в данный момент Россия и Запад ищут новый баланс сил.
Он также заявил, что Анкара призывает западные страны объединить усилия для начала переговорного процесса между Россией и Украиной.