Власти Турции: мир на Украине возможен только при новом соглашении между Россией и Западом

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил уверенность, что достижению мира на Украине будет способствовать только заключение нового масштабного соглашения между Россией и странами Запада.

Его слова приводит агентство Anadolu.

«Долгосрочный мир в конфликте России и Украины возможен только при условии достижения нового масштабного соглашения между Москвой и Западом», — подчеркнул Калын.

По мнению политика, в данный момент Россия и Запад ищут новый баланс сил.

Он также заявил, что Анкара призывает западные страны объединить усилия для начала переговорного процесса между Россией и Украиной.