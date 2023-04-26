Власти Турции: мир на Украине возможен только при новом соглашении между Россией и Западом

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил уверенность, что достижению мира на Украине будет способствовать только заключение нового масштабного соглашения между Россией и странами Запада.
Власти Турции: мир на Украине возможен только при новом соглашении между Россией и Западом
  • РИА Новости

Его слова приводит агентство Anadolu.

«Долгосрочный мир в конфликте России и Украины возможен только при условии достижения нового масштабного соглашения между Москвой и Западом», — подчеркнул Калын.

По мнению политика, в данный момент Россия и Запад ищут новый баланс сил.

Он также заявил, что Анкара призывает западные страны объединить усилия для начала переговорного процесса между Россией и Украиной.

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