Министр обороны Британии Уоллес назвал пока невозможным вступление Украины в НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире Sky News назвал пока невозможным вступление Украины в Североатлантический альянс.

«Наша позиция по поводу членства Украины в НАТО — очевидно, не прямо сейчас, не сейчас», — цитирует Уоллеса РИА Новости.

Также он заявил о необходимости создания дорожной карты для приближения Украины к стандартам НАТО.

По его словам, обсуждать членство Киева в альянсе можно после того, как будет «укреплена устойчивость» Украины.

Ранее Уоллес заявил, что Лондон не допустит, чтобы другие западные страны принуждали Киев к уступкам ради мира, и с этой целью продолжит оказание военной помощи Украине.

В апреле зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины лучше её вступления в НАТО или мировой войны.