Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Министр обороны Британии: Лондон не допустит принуждения Киева к уступкам ради мира

Короткая ссылка
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не допустит, чтобы другие западные страны принуждали Киев к уступкам ради мира, и с этой целью продолжит оказание военной помощи Украине.
Министр обороны Британии: Лондон не допустит принуждения Киева к уступкам ради мира
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в палате общин британского парламента.

«Великобритания и её партнеры продолжат оказывать военную и экономическую поддержку», — цитирует его ТАСС.

Уоллес заявил о намерении Лондона вводить санкции против Москвы и увеличивать международное давление на неё.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Великобритании о дополнительных поставках оружия на Украину приведут к дальнейшим ответным действиям.

По его словам, такие меры усложняют ситуацию для Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить