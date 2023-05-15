Министр обороны Британии: Лондон не допустит принуждения Киева к уступкам ради мира
- Gettyimages.ru
Об этом он сказал в палате общин британского парламента.
«Великобритания и её партнеры продолжат оказывать военную и экономическую поддержку», — цитирует его ТАСС.
Уоллес заявил о намерении Лондона вводить санкции против Москвы и увеличивать международное давление на неё.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Великобритании о дополнительных поставках оружия на Украину приведут к дальнейшим ответным действиям.
По его словам, такие меры усложняют ситуацию для Украины.