Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины лучше мировой войны
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
«Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — приводит ТАСС его слова на выступлении в ходе марафона «Знание».
Медведев подчеркнул, что Польша, Венгрия и Румыния рассматривают варианты раздела Западной Украины «уже не первый десяток лет».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии.
Министр добавил, что имеет в виду «Троеморье, намёки на то, что сейчас является Западной Украиной», а также русофобию.