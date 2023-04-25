Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины лучше мировой войны

«Тихий раздел» Украины лучше её вступления в НАТО или мировой войны. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — приводит ТАСС его слова на выступлении в ходе марафона «Знание».

Медведев подчеркнул, что Польша, Венгрия и Румыния рассматривают варианты раздела Западной Украины «уже не первый десяток лет».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии.

Министр добавил, что имеет в виду «Троеморье, намёки на то, что сейчас является Западной Украиной», а также русофобию.