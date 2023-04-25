Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины лучше мировой войны

Короткая ссылка
«Тихий раздел» Украины лучше её вступления в НАТО или мировой войны. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины лучше мировой войны
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — приводит ТАСС его слова на выступлении в ходе марафона «Знание».

Медведев подчеркнул, что Польша, Венгрия и Румыния рассматривают варианты раздела Западной Украины «уже не первый десяток лет».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии.

Министр добавил, что имеет в виду «Троеморье, намёки на то, что сейчас является Западной Украиной», а также русофобию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить