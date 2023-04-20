Зеленский: украинцы и европейцы не поймут руководство НАТО, если Киев не пригласят в блок

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Украинцы и европейцы «не поймут» руководство НАТО, если Киев не получит приглашение в альянс во время саммита в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в альянс», — сказал он в видеообращении.

По его мнению, Украина «всё сделала для того, чтобы заявка была удовлетворена».

«Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов», — продолжил он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вопросу вступления Украины в НАТО.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.

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