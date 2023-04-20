Зеленский: украинцы и европейцы не поймут руководство НАТО, если Киев не пригласят в блок
«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в альянс», — сказал он в видеообращении.
По его мнению, Украина «всё сделала для того, чтобы заявка была удовлетворена».
«Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов», — продолжил он.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вопросу вступления Украины в НАТО.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.