Орбан удивился заявлению Столтенберга о том, что все члены альянса ждут Украину в НАТО

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины.
Орбан удивился заявлению Столтенберга о том, что все члены альянса ждут Украину в НАТО
  • РИА Новости

«Что?!» — написал он, комментируя высказывание Столтенберга.

Ранее Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.

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