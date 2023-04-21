Орбан удивился заявлению Столтенберга о том, что все члены альянса ждут Украину в НАТО
- РИА Новости
«Что?!» — написал он, комментируя высказывание Столтенберга.
Ранее Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.