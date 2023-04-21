Песков: НАТО продолжает попытки втягивания Украины в альянс

НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, ещё до начала специальной военной операции. НАТО, очевидно, продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины», — сказал представитель Кремля.

Всё это лишний раз демонстрирует всем, кто «склонен думать головой», правильность решения о проведении СВО, подчеркнул Песков.

«Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны», — подытожил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля.