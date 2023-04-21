Столтенберг сообщил, что Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11—12 июля.
Столтенберг сообщил, что Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе
  • AFP

«Я пригласил его посетить саммит, и он принял приглашение на предстоящий саммит в Вильнюсе в июле», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг в ходе визита в Киев заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заявления Столтенберга о будущем Украины в составе альянса являются сигналом эскалации украинского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить