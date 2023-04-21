Столтенберг сообщил, что Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе
- AFP
«Я пригласил его посетить саммит, и он принял приглашение на предстоящий саммит в Вильнюсе в июле», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Столтенберг в ходе визита в Киев заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.
По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заявления Столтенберга о будущем Украины в составе альянса являются сигналом эскалации украинского конфликта.