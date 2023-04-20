Полковник Макгрегор: слова генсека НАТО сигнализируют об эскалации конфликта на Украине

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Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в составе альянса являются сигналом эскалации украинского конфликта. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры», — сказал он в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

Макгрегор добавил, что НАТО и без предоставления членства Киеву проводит в отношении Москвы враждебную политику.

Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что представители стран Запада призывают Сербию вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.

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