Полковник Макгрегор: слова генсека НАТО сигнализируют об эскалации конфликта на Украине
«По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры», — сказал он в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.
Макгрегор добавил, что НАТО и без предоставления членства Киеву проводит в отношении Москвы враждебную политику.
Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что представители стран Запада призывают Сербию вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.