Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в составе альянса являются сигналом эскалации украинского конфликта. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры», — сказал он в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

Макгрегор добавил, что НАТО и без предоставления членства Киеву проводит в отношении Москвы враждебную политику.

Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что представители стран Запада призывают Сербию вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.