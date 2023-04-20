Вучич: Запад призывает Сербию вступить в НАТО, аргументируя угрозами России

Представители стран Запада призывают Сербию вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

Он рассказал о встрече с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом, который четыре раза повторил, что Сербия должна ввести санкции в отношении России и что от этого «зависит европейский путь» Белграда.

«Он говорит, что Сербия должна войти в НАТО, потому что Россия показала, что угрожает каждому. Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО угрожал нам», — приводит ТАСС слова Вучича в эфире телеканала «ТВ Прва».

Ранее в США заявили о намерении «возродить доверие» к демократии среди молодёжи Сербии.

Политолог Юрий Светов в беседе с RT заявил, что США хотят повернуть Сербию на антироссийский путь.