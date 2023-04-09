США намерены «возродить доверие» к демократии среди молодёжи Сербии

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Госдепартамент США планирует содействовать вовлечению сербской молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет в общественные процессы. В ведомстве считают, что работа с молодыми людьми поможет «возродить доверие» общества к демократическим институтам в Сербии. С описанием инициативы ознакомился RT.
США намерены «возродить доверие» к демократии среди молодёжи Сербии
  • globallookpress.com
  • © Winfried Rothermel/picture alliance

Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США готово профинансировать проекты, направленные на поддержку гражданской вовлечённости сербской молодёжи, а также расширения её прав и возможностей. На это будет выделено $800 тыс. 

«Цель данного проекта — возродить доверие общества к демократическим инструментам и институтам посредством вовлечения молодёжи в общественные процессы», — говорится в документе.

В американском ведомстве убеждены, что «злонамеренное влияние России и дезинформирующая подача фактов» якобы подстёгивают ультранационалистические движения в стране, которые «отдаляют Сербию от вступления в ЕС и демократического прогресса». 

Кроме того, в Госдепе заявили, что инвестиционная деятельность Китая в Сербии «ведёт к росту коррупции, эксплуатации рынков труда и использованию лазеек в мерах по охране окружающей среды».

Задача новой инициативы заключается среди прочего в том, чтобы помочь молодым людям, включая представителей меньшинств, стать «проводниками положительных социальных изменений» в стране. 

Как отмечается, деятельность в рамках проекта может включать привлечение молодёжи к изучению вопросов демократии, прав человека, демократического диалога и другие мероприятия. 

Ранее стало известно о планах Госдепа заняться «развитием навыков критического мышления» у жителей Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить