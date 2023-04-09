США намерены «возродить доверие» к демократии среди молодёжи Сербии

Госдепартамент США планирует содействовать вовлечению сербской молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет в общественные процессы. В ведомстве считают, что работа с молодыми людьми поможет «возродить доверие» общества к демократическим институтам в Сербии. С описанием инициативы ознакомился RT.

Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США готово профинансировать проекты, направленные на поддержку гражданской вовлечённости сербской молодёжи, а также расширения её прав и возможностей. На это будет выделено $800 тыс.

«Цель данного проекта — возродить доверие общества к демократическим инструментам и институтам посредством вовлечения молодёжи в общественные процессы», — говорится в документе.

В американском ведомстве убеждены, что «злонамеренное влияние России и дезинформирующая подача фактов» якобы подстёгивают ультранационалистические движения в стране, которые «отдаляют Сербию от вступления в ЕС и демократического прогресса».

Кроме того, в Госдепе заявили, что инвестиционная деятельность Китая в Сербии «ведёт к росту коррупции, эксплуатации рынков труда и использованию лазеек в мерах по охране окружающей среды».

Задача новой инициативы заключается среди прочего в том, чтобы помочь молодым людям, включая представителей меньшинств, стать «проводниками положительных социальных изменений» в стране.

Как отмечается, деятельность в рамках проекта может включать привлечение молодёжи к изучению вопросов демократии, прав человека, демократического диалога и другие мероприятия.

Ранее стало известно о планах Госдепа заняться «развитием навыков критического мышления» у жителей Сербии.