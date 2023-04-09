Политолог Светов: в США хотят повернуть Сербию на антироссийский путь

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Анастасия Белоусова
Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление о том, что Госдепартамент США планирует содействовать вовлечению сербской молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет в общественные процессы.
Политолог Светов: в США хотят повернуть Сербию на антироссийский путь
  • РИА Новости

«Они всё время тратят деньги на работу с молодёжью в тех странах, где хотят, чтобы молодёжь была настроена проамерикански. Называют это «демократические настроения». Стоит вспомнить, что Сербия была фактически первой страной, где появилось молодёжное движение «Отпор», ставшее в какой-то мере тараном во время разгрома режима Милошевича и примером для других подобных организаций», — отметил политолог.

По его словам, те, кто через молодёжь реализовывает проекты «цветных революций», брали за пример именно сербский «Отпор».

«Видимо, за это время «Отпор» как-то подрастерял навыки. Может, число помощников уменьшилось. Поэтому американцы, как я понимаю, потратят эти деньги на реанимацию движения. Чтобы повернуть Сербию на антироссийский путь, заставить присоединиться к санкциям против России, заставить власти Сербии признать независимость Косова и после этого получить добро на вступление в НАТО и ЕС», — считает Светов.

Ранее в США заявили о намерении «возродить доверие» к демократии среди молодёжи Сербии.

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