Столтенберг: все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса

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Все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг: все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса
  • РИА Новости

«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг в ходе визита в Киев заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заявления Столтенберга о будущем Украины в составе альянса являются сигналом эскалации украинского конфликта.

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