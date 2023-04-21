Столтенберг: все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса

Все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг в ходе визита в Киев заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заявления Столтенберга о будущем Украины в составе альянса являются сигналом эскалации украинского конфликта.