Столтенберг: все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса
- РИА Новости
«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Столтенберг в ходе визита в Киев заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.
По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заявления Столтенберга о будущем Украины в составе альянса являются сигналом эскалации украинского конфликта.