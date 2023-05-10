Глава дипломатии ЕС Боррель: вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга
- AP
Слова Борреля приводит ТАСС.
Он отметил, что вопрос присоединения Киева к альянсу зависит от членов НАТО, а не от генсекретаря этой организации.
Также Боррель заявил, что этот вопрос в настоящее время не рассматривается.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.