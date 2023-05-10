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Глава дипломатии ЕС Боррель: вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью laSexta, что вступление Украины в НАТО не зависит от генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Глава дипломатии ЕС Боррель: вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга
  • AP

Слова Борреля приводит ТАСС.

Он отметил, что вопрос присоединения Киева к альянсу зависит от членов НАТО, а не от генсекретаря этой организации. 

Также Боррель заявил, что этот вопрос в настоящее время не рассматривается.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.

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