Глава дипломатии ЕС Боррель: вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью laSexta, что вступление Украины в НАТО не зависит от генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Слова Борреля приводит ТАСС.

Он отметил, что вопрос присоединения Киева к альянсу зависит от членов НАТО, а не от генсекретаря этой организации.

Также Боррель заявил, что этот вопрос в настоящее время не рассматривается.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.