Песков: вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.

«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять собой серьёзную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, является ли недопущение участия Украины в НАТО по-прежнему одной из целей СВО.

20 апреля стало известно о приезде генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вопросу вступления Украины в НАТО.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также выразил мнение, что Украину не скоро примут в Евросоюз.